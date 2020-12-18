針對越來越多籃球員遭到影射捲入不雅影片外流風波，甚至遍及國內各大籃球聯賽，中華籃協也在18日發布新聞稿，呼籲國人切勿轉傳相關影片，以免造成球員二度傷害，籃協也將提供被害球員義務的法律諮詢及支援，期望所有球團一起支持被害球員，以下是籃協新聞稿內容：

「針對今日媒體報導有多位國內籃球員不雅影片外流事件，受害球員遍及各大聯賽乙事，本會對此提出強烈譴責，並會請各球團一起全力支持受害球員及打擊不法。而除了不應姑息錄製影片的有心人士之外，也呼籲國人切勿轉傳相關違法影片，以免造成球員的二度傷害。

本會今年度積極促成兩聯盟的合作與共好，目的就是要搭建更寬廣的舞台給台灣的年輕球員們。難得籃壇擴增至兩聯盟共9支球隊，有心人士不應在此時利用非法手段傷害努力不懈的年輕球員與球迷朋友們。

為此，本會將提供被害球員義務法律諮詢及支援，也會要求各球團一起支持被害球員勇於對抗不法人士，讓協會與各球團全力成為球員們的堅強後盾。」

(中時 )