車禍意外發生後，若有超跑受損，動輒百萬、千萬的天價賠償金，屢屢讓車禍相關當事人面臨傾家蕩產危機。對此，時代力量黨團提案修正《民法》，明訂因車禍導致他人車輛受損，單一車輛回復原狀賠償金額，以新臺幣150萬元為上限，但因故意或重大過失所導致，不在此限。目前該草案在今天已在立院完成一讀。

近年隨超跑車輛激增，不時發生有用路人因故與超跑擦撞，或2018年一名20歲的男子為扛家計休學打工，清晨在石碇區與多輛法拉利發生車禍，傳出賠償金上看千萬，當時民間一度在公共政策網路參與平台發起賠償上限的「超跑條款」，要保險公司和超跑車主自行吸收超額賠償費，但最後並未通過附議門檻。

但隨著類似案件不斷發生，時代力量立委邱顯智針對《民法》提出第二百十八條之二條文修正草案，內容明訂「因道路交通事故致他人車輛受損害之情形，單一車輛回復原狀之費用或金錢賠償之金額，以新臺幣一百五十萬元為上限。但因故意或重大過失所致者，不在此限。」

邱顯智指出，損害賠償制度的目的，在於藉由課予加害人損害賠償責任，移轉受害人的損害，並讓潛在的加害人避免發生同樣的侵害行為，以求預防損害。

邱顯智說，但現今有不少駕駛昂貴車輛的駕駛，因交通事故造成損害，往往讓加害人須負擔鉅額賠償責任。考量交通行為本身就具有相當的風險，無從完全避免風險；而使用遠超一般車輛價格的昂貴車輛，因該車駕駛人的行為而造成交通事故財產損失期望值大幅上升，加害人也未因而享有利益。

邱顯智說，考量駕駛昂貴車輛者「通常均較一般用路人更有承擔及分配風險的能力」，若因加害人「因輕過失」而須依完全賠償原則負擔高昂賠償，不僅有失平衡，風險分配也非妥適。因此，應就道路交通事故造成他人車輛損害的情形，設定適當損害賠償金額上限。

目前該草案在今天送立法院院會宣讀後，因朝野各黨團並無異議順利完成一讀，目前已送交司法及法制委員會進行實質審查。

(中時 )