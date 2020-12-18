反降編、護勞權！大社工業區降編勞工自救會18日在高雄巿議會誓師，26日將為「勞權冬戰」上街頭，如果無法獲得高市府合理回應，會用鮮血染紅「勞工冬戰」，明年的「春爭、夏抗、秋鬥、冬戰」還會再回到高雄街上。

自救會長孫學山18日宣布「1226勞工冬戰、風雨無阻」，沉默不代表懦弱，這幾十年來，石化業一直被有心人士窮追猛打，至死方休，所以很無奈要走上街頭，因為自己的權利，要自己來捍衛，否則就只有「等死」2個字。

他強調，政府必須要嚴謹看待石化業，它是民生必需品、是國防工業、是高科技產業的基石，大社工業區有必須存在的重要性。並率領各工會代表誓師，在冬戰的誓詞上簽名，強調如無法獲得合理回應，會用鮮血染紅街頭。

新高市產總理事長何政家說，大社工業區降編後，絕不會像政府所講的可以繼續生產，因為依據都巿計畫法必須受到限制，如果環團提出政府「帶頭違法」，屆時2700餘位勞工的工作權就岌岌可危，大家不能這麼好騙。

(中時 )