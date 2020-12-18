一名網友日前看見一名護理師因為找不到婦人手臂上的血管打針，因此打算從腳上找血管，她讓婦人將腳放在她身上，自己則盤腿坐在地上，低著頭為對方打針，讓網友感動地說「台灣醫療人員真的很辛苦」，有網友說認得該護理師，平時對病患很溫柔、人非常好，也有網友說「把病人當成自己的家人，好暖心。」

該網友在臉書「我是中和人」發文表示，他日前到雙和醫院檢查身體，看到一名女護理師因為找不到阿姨手臂上的血管，打算試看看從腳的血管打針，她先是盤腿坐在地上，接著將阿姨的腳放在他身上，她在低頭為阿姨打針；該網友感動地表示，「雖然我不是阿姨的家屬，但看到這一幕真的很感動，台灣醫療人員真的很辛苦。」

護理師因為找不到婦人手臂上血管，她讓婦人將腳放在她身上，自己則盤腿坐在地上，低著頭為對方打針。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

該網友也在臉書上呼籲，有機會真的要和護理師、醫療人員說一聲「您辛苦了」。許多網友看到照片紛紛留言說，「真的好有愛」、「很有同理心，把病人當成自己的家人」、「我知道這位護理師，上次也是給她打針，她人很好、很溫柔」、「很累人的工作，卻表現得如此暖心」。

此外，網路上日前有流傳一則護理師的感人事蹟，2名產後護理之家的護理師面對突如其來的強震，其中一名護理師馬上衝到嬰兒車旁邊，將嬰兒帶離玻璃旁，另一名護理師則是趕快將其他嬰兒車集中，最後倆人一起集中在嬰兒旁邊，更張開雙臂護住他們，等待搖晃結束，影片感動相當多人。

(中時新聞網)