新北市樹林高中20多名學生在第2次段考時，集體以LINE群組互換答案，且作弊學生橫跨6個班級，監考老師卻絲毫沒察覺，直到有同學在黑特版上爆料全案才曝光；樹林高中校長曹永央強調，校方正彙整涉案名單與涉弊科目，最重將記大過、該科考試0分計算，並要求監考老師加強查察。

據了解，樹林高中在12月1日、2日舉辦第二次段考，試後有學生憤憤不平在黑特版上爆料，高二社會組20多名同學考英文考科時，集體利用LINE群組交換答案，英文考科7成都是選擇題，群組內有人負責提問、有人負責寫答案，讓其他學生大嘆不公平。

曹永央表示，校方得知後展開調查，發現20多名學生來自不同班級，當初被以「慶生會」、「學術研討會」名義被邀請加入群組，個別詢問群組內成員後，發現一小群學生負責傳送答案，一小群加入群組、但沒發表意見，另一群則稱忙著考試沒在看群組。

不過校方查察時，學生已將作弊訊息全部收回，校方正進一步確認還有哪些學生介入。

至於為何5、6個班級同時在考試時用手機，監考人員卻未察覺？曹永央解釋，這批監考人員都是任課老師隨班監考，可能因為對學生較熟悉，並未積極查察，校方感到很遺憾、學校發生集體作弊令人難堪，但是校方有決心面對解決，不容許再發生，因此校方也誠心檢討。

(中時 )