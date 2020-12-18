俄羅斯的禁藥案在上訴國際仲裁庭之後，本周仲裁庭宣判將原本的4年禁賽縮短為2年，俄國確定仍會錯過2021年東京奧運、2022年北京冬奧。美國反禁藥組織對此非常憤怒，聲明表示：「犯罪者逃過懲處，清白者蒙受打擊。」

話雖如此，WADA(世界反禁藥組織)認為這是一場重大勝利，他們原本擔憂整個禁賽懲處會被取消。俄羅斯的禁賽即刻生效，直到2022年12月16日解禁，他們也無法參加2022年11月的世界盃足球賽。即使俄羅斯男足並不強，上屆世足賽他們身為主辦國大有斬獲，晉級16強並拉下了強權西班牙。

俄羅斯運動員(沒有違規的)仍能使用中立選手的身分參賽，並且服裝可以寫上俄羅斯，只是國名旁邊一定要明確加註英文的「中立參賽者(neutral athlete)」。此外任何地方都不能出現國徽、國旗和國歌。服裝也允許使用「國旗色」，畢竟俄羅斯的國旗就只是常見的白、藍、紅三色組合。

美國反禁藥組織重砲轟擊WADA和國際奧會：「他們打從一開始就縱容俄國的禁藥行為，因政治而背棄自己的原則。如此軟弱的懲罰力道，WADA是在告訴所有的運動員，他根本不在乎你們，你們根本就不重要。今天俄羅斯獲得一場勝利，他們成功地腐化、欺瞞了全球體壇。」

(中時新聞網)