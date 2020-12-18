香港商業電台今天報導，前中國人民銀行（央行）行長戴相龍在一場網上論壇說，中國和美國的經濟和金融不會脫鉤；他同時預測將有更多國家以人民幣作為儲備貨幣。

根據商業電台的報導，戴相龍說，中美經濟不可能脫鉤，貿易及金融也不會脫鉤，因為若美國遏止中國金融建設，會失去商機。

但他說，希望中國在現代金融建設中，能與各國、甚至美國有更好交流。

戴相龍並指出，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情對中國、日本及韓國的貿易合作有一定影響，但這是短期的；中日韓在同一地區，貿易非常密切，有信心疫情好轉後，談判有更大突破。

另據官方香港電台，戴相龍同時說，人民幣整體處於升值趨勢，並成為幣值長期穩定的大國貨幣，有需要管理及調控好人民幣，特別是未來需要推動貿易政策平衡，擴大內部消費。

他預期，人民幣將會加速國際化，且是既定方針，目前已經具備境外清算制度和央行貨幣互換等基本制度及基建，相信疫情過後會有更多國家使用人民幣作為國際儲備貨幣。

(中央社)