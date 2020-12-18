日月光投控(3711)受惠客戶訂單需求暢旺，封裝打線產能滿載，今年營運成績亮麗。為感謝全體同仁的努力，旗下日月光高雄廠宣布加碼斥資逾1億元，對每位基層員工加碼發放1萬元年終，且明年將續依同仁績效表現全面調薪，調薪幅度是3～5％。

因應公司快速成長，日月光高雄廠明年人才需求超過3600人。對此，日月光投控明（19）日將於高雄K11廠舉辦今年最後一場大型徵才活動，並同步安排職場互動區，向年輕世代招手，盼邀請更多專業人才加入日月光。

日月光投控表示，公司營運維持穩健成長，今年面對疫情考驗不裁員、不減薪，高雄廠連7年加碼基層員工年終每人1萬元，並連4年調薪、平均幅度3～5％，藉此與同仁共享營運成果，提供更佳的薪酬福利，帶動同仁對公司向心力與凝聚力，成為高雄廠連年進步動力。

為避免秋冬新冠肺炎疫情再起，日月光高雄廠今年尾牙改採每位員工發放1千元現金，並與高雄各大餐廳、百貨、電影、運動休閒、文青景點及旅行社等共150間知名業者合作，於12月至明年1月中辦理系列「歲末狂歡！日月光限10超優惠活動」加碼福利優惠。

日月光指出，此員工福利優惠系列活動合計祭出超過210項的「千元放大」優惠方案，員工只要在指定期限內，憑識別證即可享有店家的專屬優惠，不僅貼近同仁需求，且可依照喜好自由選擇使用，提供更佳的員工福利優惠。

展望明年，全球供應鏈廠商積極展開5G技術產品布局，日月光投控表示，將以創新引領智慧動能，讓製程更具效率。同時，公司也鼓勵同仁持續精進專業、學習成長，強化職場競爭力，秉持卓越、共好態度共同面對每個客戶、變化及挑戰。

日月光投控攜手中華電及高通，打造全台首座5G毫米波（mmWave）企業專網智慧工廠，16日於高雄廠正式啟用。執行長吳田玉表示，今年將完成第18座、明年計畫拓增至25座，希望能在最短時間啟動第三園區計畫，估計將斥資940億元投資、可雇用8600位員工。

日月光投控表示，為提升同仁工作價值層次，將藉由持續投資高雄，將目前綠色智慧工廠的技術與經驗，導入新廠區設計與規畫，以帶動產業升級，創造更好的就業機會，同時吸引更多國內外大廠投資，實現高雄邁向南區科技走廊的願景。

(時報資訊)