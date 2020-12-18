日本央行維持現行低利不變，加上11月份核心CPI，年減幅度創逾10年新低點。日經指數早盤表現弱勢，日經225指數早盤收26756.89點，下跌49.78點，跌幅0.19%。東證股價指數早盤暫收1791.84點，下跌0.74點，跌幅0.04%。

日本央行(BOJ)公布最新匯率政策，主要短期利率維持在負0.1%不便，10年期國債收益率的目標值，也維持在0%附近不變，雙雙符合市場預測。

加上日本統計局(Statistics Bureau of Japan, SBJ)發布最新數據，11月消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)月減0.4%，年減0.9%。同時，扣除生鮮食物後的核心CPI也是月減0.1%，年減0.9%。故11月份核心CPI，年減幅度不僅續創今年新低，而且更是逾10年新低點。

還有投資人擔心東京疫情失控，對經濟再度產生負面影響。雖然東京證交所內33個族群中有近三分之二的個股，早盤表現不錯，但也利空襲擊下，無法激勵日股走高。

另外，市場看好電動汽車電池的未來需求將會增加，有色金屬類股早盤表現突出。索尼早盤漲勢驚人表現最優，近日在創了20多年新高後，股價午前上漲2.89%。

走弱個股中，豐田汽車下跌0.84%，因投資人獲利了結，前幾個交易日中，豐田股價一度創下自2015年8月以來最高價位。

(時報資訊)