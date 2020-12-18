2020台北國際食品展於昨(17)日開幕，但在新冠肺炎疫情的限制下，國外買主很難到台灣參展，因此「台灣經貿網」於今(18)日進行展場網路直播，透過數位的方式，帶領全球買家直擊食品展實況。台灣經貿網會員廠商在鏡頭前，向國外買主介紹自家最新的美食產品，盼能讓台灣美食突破疫情，走出國門。

「台灣經貿網」特別邀請5家台灣特色食品業者參與直播，廠商們在直播中與專業主持人互動，生動地介紹珍奶、茶葉、粉絲等各式臺灣風味美食，透過直播影片及網路平台接觸全球觀眾，讓無法到場的買家也能身臨其境。直播內容可於「台灣經貿網」YouTube官方頻道及活動首頁觀看。直播結束之後，內容也將剪輯成精華短片，放在活動首頁上，讓台灣美食產品的資訊能不斷播出。

本次直播為「台灣經貿網」繼今年10月醫療展直播後，再度進行展場現場直播，前次醫療展透過台灣經貿網直播結束後，共為4家參與直播廠商帶來新商機。

本次參與直播廠商利成，這次直播介紹的產品「三分鐘即食珍珠」。珍冠家以「茶、酒」為主要的經銷品項，推出「台北熊讚蜂蜜啤酒」。卜立的主要生產部門是有機食品，這次直播主推商品「鵝油辣椒」。創立於1975年的日正，直播中介紹「哇哇輕粉絲高纖寬粉」。承恩產品行銷全球60多國，是整合手搖飲產業供應鏈的珍珠奶茶專家，承恩在直播中介紹「奶茶專用紅茶」。

(時報資訊)