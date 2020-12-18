南投埔里13日發生5歲女童遭猥褻，涉案的李姓老翁遭指控從KTV帶走女童到附近停車場猥褻，未料遭女童父母發現後女童動用私刑，出手毆打老翁造成他肋骨多處骨折、內出血送醫3日後不治，女童父母遭檢方諭令各以3萬元交保，今天李姓老翁進行解剖，發現李男頭皮及胸部挫傷、牙齒斷裂、頭皮皮下出血等，兩側肋骨均呈現斷裂狀，為釐清是否涉及猥褻，警方也將採集女童及老翁DNA進行鑑定釐清。

KTV監視器畫面曝光 剛上完廁所的老翁出手拉住女童。（翻攝畫面）

這起案件發生在13日，女童跟著爸媽到埔里八德夜市某家KTV唱歌，涉嫌猥褻女童的李姓老翁（60歲），因與女童父母有共同朋友也獲邀到場。案發時老翁去上廁所，女童父母在KTV門口抽菸。女童往廁所跑疑似要找爸媽，結果遇到上完廁所的李男，先是一把被拉住，然後將女童帶到後門，將門鎖上後，拉著女童走向一旁的停車場。

相隔不久，女童跑回KTV，卻打不開被老翁鎖住的鐵門。最後女童的父親聽到女兒呼叫，幫忙開門後。女童向爸媽哭訴遭到老翁猥褻，女童爸媽氣憤衝進KTV店找老翁討公道，2人將他拖到八德夜市痛毆，造成老翁4根肋骨被打斷，內出血嚴重，送醫3天後不治。

南投地檢署針對女童父母觸犯傷害、傷害致死及殺人罪嫌部分，進一步調查釐清。同時將在18日解剖李姓老翁，釐清死因和致命傷。女童父母在檢察官複訊後，傍晚各以3萬元交保候傳。

(中時新聞網)