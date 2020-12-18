蔡英文總統今出席「空勤總隊黑鷹機隊復編暨廳舍棚廠落成啟用典禮」；內政部長徐國勇受訪表示，這次的黑鷹的裝備是重裝備，世界最先進。（圖／曾薏蘋攝）

蔡英文總統今出席「空勤總隊黑鷹機隊復編暨廳舍棚廠落成啟用典禮」；內政部長徐國勇受訪表示，這次的黑鷹的裝備是重裝備，世界最先進。（圖／曾薏蘋攝）

蔡英文總統今出席「空勤總隊黑鷹機隊復編暨廳舍棚廠落成啟用典禮」；內政部長徐國勇受訪表示，這次的黑鷹的裝備是重裝備，世界最先進。（圖／曾薏蘋攝）

蔡英文總統今出席「空勤總隊黑鷹機隊復編暨廳舍棚廠落成啟用典禮」；內政部長徐國勇受訪表示，這次的黑鷹的裝備是重裝備，世界最先進。（圖／曾薏蘋攝）

蔡英文總統今出席「空勤總隊黑鷹機隊復編暨廳舍棚廠落成啟用典禮」；內政部長徐國勇受訪表示，這次的黑鷹的裝備是重裝備，世界最先進，有人說，黑鷹本身就是直升機界的勞斯萊斯，「我們在勞斯萊斯又加了那麼多、那麼好的設備」。

15架黑鷹直升機僅6架增裝特殊任務裝備，執行日、夜間搜救任務，特殊任務裝備規劃包括氣象雷達、目標定位系統、搜救尋向器、前視紅外線、搜索燈、衛星通訊系統。

徐國勇指出，大家會發現這次的黑鷹不太一樣，名字前面突出一塊，這就是氣象雷達，還包括熱顯像儀跟探照燈，所以在救難時，一定會有更精進的績效。

他說，現在還會再進行各項訓練，因為熱顯像儀，還要配合飛行的頭盔、頭盔上面還有個熱顯像儀，因為頭盔相當重，因此救難工作非常非常的辛苦，今年八月飛行加給，每個人一個月多四萬元，錢也是一個激勵，但也表示對飛行員的尊重。

他說，必須讓空勤總隊飛行員跟軍隊及民間航空公司薪資拉近，不然以前跟航空公司薪資相差超過十萬元，很多優秀的飛行員會被民間航空公司拉走。訓練一個飛行員到獨立飛行，訓練費大概要一億元，一個飛行員是這麼的可貴，所以感謝總統對空勤總隊的重視。

至於剛完工的廳舍，徐國勇說，這個廳也是內政部營建署代辦的，是得到建築金質獎非常棒的建築，讓空軍弟兄在執勤時能夠有更好的廳舍，飛機保養也有更好場所。

(中時 )