英國男星傑瑞米布洛克（Jeremy Bulloch)，在電影《星際大戰》中飾演賞金獵人「波巴費特」（Boba Fett）走紅，精湛演技令影迷印象深刻，不過晚年飽受帕金森氏症所苦的他，傳出17日時因併發症病逝醫院，享壽75歲。

傑瑞米布洛克踏入演藝圈45年，生前演出過上百部影視作品，其中最廣為人知的就是在《星際大戰》第四、五部曲中，飾演賞金獵人波巴費特，不過晚年飽受帕金森氏症所苦，昨（17日）傳出因為併發症病逝醫院，享壽75歲，家屬稍早也證實此噩耗，消息傳出後令所有影迷難以置信。

馬克漢彌爾(Mark Hamill) 在推特發文哀悼。（圖／Mark Hamill Twitter）

得知傑瑞米過世消息後，在片中飾演《星際大戰》「路克天行者」，並和他有精彩對手戲的馬克漢彌爾(Mark Hamill) ，也在推特發文表達哀悼之意，並稱讚他是「真正的英國紳士」，此外演員丹尼爾·洛根（Daniel Logan）則在Instagram發文悼念，並尊稱他為「傳奇」，更用了劇中經典名言「願力量永遠伴隨著你」緬懷他。

傑瑞米布洛克生前演出的電影作品，除了最廣為人知的《星際大戰》之外，還包括007系列的《007:海底城》與《八爪女》，如今隨著他與世長辭，只能從這些作品中緬懷他的身影。

(中時新聞網)