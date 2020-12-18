華人性格較含蓄內斂，總是喜歡把感情放在心裡，不輕易表達，但愛要及時，才不會留有遺憾。一名男子分享自己的故事，他從小就抱怨媽媽就是身障，無法像其他媽媽一樣陪著他到處去玩，而媽媽對於他的生氣與無理，總是低頭不語，直到長大後，他真的很想對媽媽說「對不起」，但總是開不了口。

由於母親自他有記憶以來，因此他小時就不斷地抱怨母親是身障者，如今他長大懂事，他卻對於小時的行為感到相當抱歉，並想對母親說「對不起」。（圖／翻攝自爆怨公社）

劉男日前於臉書《爆怨公社》寫下這段故事，從小他就抱怨媽媽是身體殘障，不能和同儕的媽媽一樣，帶著他到處去玩，更因為媽媽拄著拐杖，想牽著媽媽的手都不可能。為此，他小時經常當著媽媽的面生氣，就連學校懇親會、運動會等相關活動，都不希望她出席，就怕成為同學的笑話，媽媽對於他的無理取鬧及不懂事，總是低頭不發一語、默默承受。

劉男的媽媽因罹患先天性小兒麻痺，自他有記憶以來，媽媽就是靠著柺杖支撐。如今，29年過去了，劉男現在已能理解媽媽的難處，回想起過去的所作所為，真的很對不起她，但小時候的事，家人都好像當作沒發生過，很多時候他真的很想對她說「媽，對不起」，但這話卻卡在喉嚨裡，怎麼也說不出口。

不少網友看了他的故事都感動落淚，對劉男長大後，能體會媽媽的困難，感到很欣慰，並認為雖然愛要及時，但不用刻意說「對不起」，換成給她一個擁抱，說一聲「媽我愛你」會更好。其他人也認為，若真的開不了口，用文字代替也可以，「因為她是你的媽媽，小時的不懂事，她定不會跟你計較的，所以要更加地愛她、對她好哦！」

(中時新聞網)