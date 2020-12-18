韓國財政部表示，樂觀看待疫情後2021年經濟成長，故預測GDP增加3.2%。這也高於韓國央行3%，與經濟合作與發展組織(OECD)的2.8%預估值。

韓國財政部補充，由於出口和韓國國內需求改善，預計韓國景氣2021年將反彈。但是，經濟不確定性還是很高，因為疫情發展不確定性與疫苗推出時間表。

為推動2021年經濟政策，韓國準備迎接快速而強勁的復甦反彈，並準備為在疫情後的經濟能安然度過過渡時期，並恢復至以往經濟環境。

財政部副部長曾說2021年對於韓國來說是關鍵時刻，因為韓國需要充分克服疫情造成的重大衝擊，並在後疫情時代做好充足準備。

為了重振景氣復甦，韓國也計劃明年保留擴張性的財政政策，並將在2021年上半年，優先執行預算中六成三的紓困政策。

而韓國今年為對抗疫情，共編列310兆韓元，約2830億美元紓困金額，其中還包括額外四輪共67兆韓元金援。

(時報資訊)