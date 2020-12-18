美系外資針對指紋辨識出具最新研究報告，認為一直到2021年電容式指紋辨識依舊扮演市場主流，智慧機OEM廠對於高端光學指紋因缺乏客戶體驗下，顯得興趣缺缺，且儘管電容式指紋辨識的出貨數量在2021年將持續成長，但市場卻面臨著定價侵蝕威脅，故外資重申匯頂、神盾(6462)減碼評等，並調降神盾目標價到133元。

外資指出，對於指紋識別領域一直維持保守看法，其持續面臨定價侵蝕的威脅，根據最近的供應鏈調查顯示，該定價下降趨勢將持續到2021年，且客戶端對於中端玻璃指紋傳感器的興趣高於高端光學指紋產品，同時，客戶正在轉向採用舊的解決方案，傾向選擇電容式指紋辨識，其有助於降低成本。

外資指出，展望2021年，高端指紋辨識需求恐依舊疲軟，主要是終端市場依舊缺乏使用經驗，目前看到只是明年上半年僅少數大陸OEM廠採用超薄指紋傳感器，因此，預計2021年的出貨量將從今年的4000萬下降至3000萬，由於需求不佳，平均售價可能會下降20%以上。

美系外資指出，目前看到一些大陸的OEM廠將在2021年把光學指紋出貨量降低到10%以下，進而採用更多側面安裝的電容式指紋傳感器，因此，估計總光學指紋的出貨量可能年減少10%以上，且價格在2021年繼續下滑，從2020年的2~3美元跌至1美元，到明年下半年價格恐下跌50%。

外資進一步表示，目前根據供應鏈調查顯示出，手機廠商使用電容指紋辨識的比例優於預期，該成長趨勢預計會一路延續到2021年，將從2020年的1.5億套增加到2021年的2.5-3億套，惟儘管客戶採用率高，但價格競爭還是很激烈，平均售價落在0.6~0.8美元，故外資重申匯頂、神盾減碼評等，並調降神盾目標價到133元。

(時報資訊)