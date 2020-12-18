日本新潟縣內因大雪釀災，尤其縣內高速公路至今仍有約千輛汽車受困，新潟縣政府昨天已請求自衛隊協助，地方氣象台今天呼籲，未來2天仍有下大雪可能，民眾應嚴防災情。

東日本高速公路公司表示，受到大雪影響，關越自動車道（類似高速公路）位於新潟縣內路段，從小出交流道到鹽澤石打交流道間往東京方向車道，截至日本時間今天上午10時止，仍有約1000輛汽車受困大雪，無法動彈。

日本每日新聞、時事通信社報導，日本國土交通大臣赤羽一嘉今天說，中央政府將全力協助東日本高速公路公司及地方整備局，並持續進行除雪作業，盡全力早日解決車輛受困及無法通行的狀況。

新潟縣內的關越自動車道與上信越自動車道，相繼出現逾千輛車受困的情況；縣內各地也有人因除雪受傷或大雪停電，一場大雪造成新潟縣內混亂。

東日本高速公路公司等單位表示，上信越道的車輛受困幾乎完全排除，但關越道還不知何時能解決；跟高速公路平行的國道17號（類以台灣的省道），不時就發生塞車。

相關人員攜帶飯糰等食物及汽油等，協助塞在關越道上的駕駛們；東日本高速公路公司也在主要幾個休息區及服務區，提供駕駛熱食。

前往新潟方面、在服務區休息的一名女性駕駛說，雖然這樣的大雪在一月時會出現，但在這個時候下這麼大的雪很罕見，「我想駕駛人也都料想不到才是」。

新潟縣政府面對突如其來的大雪，已在17日下午成立災害對策本部，並向陸上自衛隊新發田駐屯地司令提出災害派遣請求，自衛隊員今天上午已趕抵現場，協助除雪作業。

不過，令人擔憂的是，新潟縣到20日前將再度受到強烈冷氣團侵襲，到明天上午6時前的24小時預估降雪量，在上越及中越沿山地區分別為40公分及35公分。

新潟地方氣象台呼籲，19日到20日間須嚴防大雪可能帶來的交通混亂等災情。

新潟縣政府已將發生車輛動彈不得的南魚沼市及湯澤町，列入適用災害救助法範圍；縣府也在這2地設置避難所，提供食物及所需燃料。

南魚沼市政府受到縣府要求，已在市內市民會館開設可容納500人的避難所，主要提供給受困關越道的駕駛人使用。

日本政府國土交通省北陸地方整備局，已派遣緊急災害對策派遣隊6名成員及6輛除雪車，前往東日本高速公路公司支援。

不少民眾在除雪時傳出意外，新潟縣內至少有5人因此受傷。

新潟縣警方表示，大雪也造成多起交通事故。關越道16日到17日就有8起，幸好多數都是物損；縣警已成立警備本部，安排機動隊等約百名警力待命。

大眾交通工具也受到大雪影響。JR東日本新潟分公司表示，上越線在長岡站到水上站間停駛；信越線與只見線等列車則出現誤點；佐渡汽船公司的高速船與粟島汽船公司船隻，今天整天都暫停營運。

當地也頻傳大雪壓斷電線造成停電意外。東北電力公司表示，上午10時總計約1萬5000戶家庭停電，雖然依序恢復供電，但預估到下午4時止，南魚沼市及上越市仍會有約500戶家庭無法復電。

新潟縣教育委員會表示，南魚沼市今天有5所中小學臨時停課。

(中央社)