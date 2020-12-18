谷歌公司周四面臨自10月以來第三起反托拉斯訴訟案，這一次由美國38個州與地區提起，指控谷歌濫用其市場力量，試圖使其搜尋引擎在汽車、電視與智慧揚聲器中佔有主導地位，如同在手機一樣。

受此打擊，谷歌母公司Alphabet周四股價下挫近1%，收在1,747.90美元。

各州要求法院判決谷歌違反反托拉斯法，並下令終結法院判定的所有具有排他性的協議或行為。本案雖提及可能要求出售資產，但並未提供相關細節。

內布拉斯加州總檢察長Doug Peterson表示，各州並未要求金錢方面的救濟措施，「對該公司罰款就像用腳踢大猩猩一樣。幸運的是，我們擁有範圍更廣泛的補救措施」。

針對這起訴訟案，谷歌表示「我們期待在法庭上為自己辯護」，並重申搜尋業務競爭相當激烈的看法，稱其對手包括TripAdvisor與Expedia，以及該公司所做的任何改變都是為了造福消費者。

今年10月美國司法部與11州共同對谷歌提起反壟斷訴訟，就在周三（12月16日）以德州為首共10個州控告谷歌，與對手臉書串謀壟斷數位廣告市場。

不過，稍早前在谷歌同意限制使用用戶健康數據的方式後，歐盟批准了谷歌以21億美元收購Fitbit的交易。歐盟執委會表示，已與谷歌達成折衷協議，有效期為10年，並可能延長10年。

(時報資訊)