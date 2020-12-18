原本預定將於18日向國會提出機密報告，說明是否有外國勢力介入美國大選的美國情報總監辦公室聲明表示，由於情報體系內對於是否要更將突出顯示大陸介入美國大選而陷入分歧，故決定向國會延期報告。但知情人士透露，川普欽點的忠臣、國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）要求這份報告必須強化中國大陸介入的角色，否則就不會簽署這份報告。

據美國財經媒體報導， 雷克里夫16日透過辦公室發表聲明指出，由於情報社群內的職業官員表示，自大選日後，他們接到來自多家情報機構的相關報告，至今仍未能完成情報產品之間的協調工作，故必須延後向國會報告的日期。該份報告原定在大選後45天內向國會報告。

報導也引述知情人士透露，雷克里夫曾考慮拒絕簽署該份報告，直到其能完整反映大陸威脅美國總統大選所有行為。不過，雖然川普一再指控本屆大選出現大規模舞弊，並不承認民主黨拜登為總統當選人，但這份情報報告並不會涉及如投票機等先前傳出的國內舞弊指控。

早在大選前，多家美國情報機構已認定俄羅斯正如同2016年大選時打擊希拉蕊選情讓川普勝選，今年也企圖介入大選；此外中國大陸與伊朗都被點名企圖介入，並欲破壞川普選情。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）先前也向國會說明，俄羅斯希望透過社群媒體與影響力操作，藉此破壞民主黨拜登選情，而大陸也遭瑞伊點名，他們是透過散播不實訊息影響大選。不過，川普對於瑞伊的說法非常不滿，在推特上痛批他「中國遠遠比俄羅斯更具威脅」。

知情人士透露，全新的情報報告提供了大陸領導層如何規劃與執行阻止川普連任的完整框架，其中包括了社群媒體宣傳戰，例如擴大川普是白人至上主義者，引起了雷克里夫的關切。這份部分以中文撰寫的情資在選前與選後數周才蒐集完成，目前仍在評估其價值中。

報導稱，讓情報界分析人士對此報告陷入分歧的癥結點正是大陸在其中的角色。部分人士認為新的情資報告應該顯示中國大陸對美大選的影響力比先前情報機構所評估還要嚴重，但也有人認為中國大陸在介入大選中介入較少，且從來沒有執行過原定計畫。

(中時新聞網)