內政部長徐國勇日前氣喘舊疾復發，左肩胛骨扭傷，到醫院急診；徐國勇今受訪表示，「老毛病，我有幾歲，氣喘就有幾年」；總統當天也有打電話關心他了。

內政部長徐國勇今出席「空勤總隊黑鷹機隊復編暨廳舍棚廠落成啟用典禮」，健康狀況備受關注，他受訪指出，其實那天是氣喘突然發作，大概就是氣候，還有那幾天空氣不太好，「我這是老毛病了，我有幾歲，氣喘就有幾年」。

他說，每天早上大概都要站立很久，可能那天噴藥沒有按照SOP，趕時間，所以突然間就發作。

他指出，因為氣喘發作蠻危險，所以當天他就趕快就醫，另一方面是因為以前脊椎受傷，也不知道為什麼氣喘發作又帶動了舊傷，所以整個背部非常痛。

他表示，有時候氣喘發作，他也照樣接受質詢，那天業務報告，也撐到下午質詢結束，不過那一天實在是因為背痛肌肉非常痛，才趕去急診，沒有像外界傳的還住院，感謝大家。

(中時 )