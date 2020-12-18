來到第3場熱身賽，剛換上全新髮型現身的勇士明星後衛柯瑞，總算「稍微」找回昔日瘋狂射手本色，18日先發打了29分鐘，投23中9，含三分球投13中6，貢獻全場最高29分，外加6籃板、3助攻、3抄截，幫助勇士113比109力挫國王。
原本雙方打完上半場，勇士僅以66比63小幅領先地主國王，沒想到第3節才一開始，柯瑞就連拿7分，帶起勇士一波10比2小高潮，更在第3節包辦16分，也讓勇士贏球信心大增，儘管國王末節持續苦追，可惜最後仍以4分之差落敗。
除了柯瑞恢復瘋狂射手身手，勇士特地找來取代整季提前報銷「浪花弟」克雷湯普生的烏布雷，也有22分、4籃板進帳，似乎有機會跟柯瑞組成全新「浪花兄弟」，威金斯替勇士進帳19分，不過卓雷蒙格林與今年榜眼懷斯曼仍未上場。
國王則以哈里生巴恩斯19分最高，懷塞德也有12分、9籃板，希爾德11分。國王已經提前打完今年熱身賽，共拿2勝2敗，新球季的首場例行賽將於24日飛往丹佛客場面對金塊。
(中時 )
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