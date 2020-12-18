民間反瘦肉精毒豬聯盟17日召開記者會，公布立委對於「是否廢止衛福部的8項行政命令，禁止萊豬進口？」的假投票調查，民進黨僅有1人表達反對廢止，其他立委皆不回答或不願表態。前綠委林濁水感嘆，「為什麼綠委找不出3個出來辯護政策的？只因為怕像總統一樣，反萊的舊照片被搬出來」。

林濁水今在臉書發文指出，政府政策是開放美豬，民進黨民眾支持的也比反對的多，為什麼民進黨立委找不出3個出來辯護政策的？只因為怕像總統一樣，反萊的舊照片被搬出來。「唉真慘」！

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，自14至16日透過電話及傳真向立委國會辦公室訪調朝野立委，對於是否廢止萊豬行政命令的看法，調查結果顯示，僅莊瑞雄辦公室表達反對廢止行政命令，其他立委皆不回答或不願表態。

至於林濁水所稱民進黨支持者大多贊成進口萊豬，據台灣民意基金會11月24日公布的台灣人民對於進口含有萊克多巴胺美豬看法，高達66.6%的受訪者反對進口，但若從政黨傾向分析，綠營支持者有5成5贊成，3成9反對。

(中時新聞網)