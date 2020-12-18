【完整版】無懼病魔、深耕原鄉 傳奇立委高金素梅 20201217【高金素梅】

無黨籍立法委員高金素梅從影壇轉戰政壇，不僅連任6屆立委，其深厚的原住民組織經營，傳聞連總統蔡英文都驚嘆不已，而她的感情生活也令人好奇。有「最帥展昭」稱號的60歲港星何家勁，過去對高金一見鍾情，並誓言若到60歲兩人都單身就共度餘生，高金則曾回應只是玩笑。高金昨（17）日受訪再被問及感情近況，坦言「覺得自己一個人挺好的」。

高金素梅上李四端主持的網路節目《大雲時堂》，對自己的健康、工作與自我轉換侃侃而談；至於感情生活，高金表示：「我覺得自己一個人挺好的，不需要去擔憂、擔心，然後你只要顧好自己，第二天醒來的時候又繼續努力工作，我覺得我很享受現在的這一段時間。」

李四端進一步追問：「未來也不會有？」（指愛情的對象）高金素梅聽後大笑，李順勢補充一句：「誰知道？」高金則笑道：「好緊張喔，端哥，上你的節目。」語畢拉高分貝放聲大笑，李摸摸鼻子靦腆自嘲：「我在幹嘛？」高金強調，從政以來其實已經很少談自己了，「坦白說，現在真的都沒有這個心思」。

對於高金素梅的回答，李四端在節目結語時強調這是指「現階段」，也坦言：「我不知道答案正確性是怎麼樣，也許您有保留，但是我姑且信了，這就是您現在的選擇。」高金回答：「是的。」李則表示，期待將來再次訪問，能從高金身上聽到更多的好事情與喜事。

(中時新聞網)