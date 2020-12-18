23歲日本女星今田美櫻16歲就出道，因甜美外表、魔鬼身材，被封為是「福岡最可愛女子」，還曾發行過個人寫真集，近期她因演出《半澤直樹2．Episode Zero》再度掀起討論，成為新一代日劇女神，也被起底過去的模樣，超逆天的身材令人鼻血直流。

今田美櫻在《半澤直樹2》中的亮眼表現受到矚目，甜美的長相更融化不少觀眾的心，無論是長髮還是綁起馬尾，各種造型都能輕鬆駕馭，儘管一開始出道，今田美櫻靠著寫真集打出一片天，但隨著她的演員之路越來越順遂，之後也很難再看到她的性感寫真了。

今年初發行的泳裝寫真集，號稱是今田美櫻的最後一脫，讓不少男粉絲十分惋惜，只見照片中，今田美櫻在海邊直接脫下熱褲和襯衫，露出白色比基尼，青春洋溢在沙灘上奔跑，身高才158公分的她比例很好，不但傲人上圍呼之欲出，就連性感的腰線都很吸睛。

不只是這套白色泳裝，寫真集中，今田美櫻還十分有誠意的連換多套比基尼，包括藍白條紋的綁帶泳裝、灰色運動型泳裝、還有綠黑相間的花紋樣式，讓粉絲一飽眼福，忍不住大讚，「超可愛」、「博多美人又一枚」、「日本女生就是品質保證」、「這個可以啊」、「好讚啊啊」。

(中時新聞網)