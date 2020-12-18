一些西方國家最近傳出大使館、大學和企業遭中共黨員滲透，消息人士透露，印度駐上海領事館曾僱用至少1名中共黨員，且至少有7個中共分支機構與印度有連結。

中共分支機構和黨員資料外洩，經比對發現英國、德國、澳洲等國家駐上海領事館、大學和企業都聘有中共黨員，遭到滲透，引起安全疑慮。

印度快報（Indian Express）引述消息人士指出，經過與外洩的中共分支機構與黨員資料庫比對，印度駐上海領事館也被發現，在透過中國國營招聘機構招聘人力時，曾僱用了至少1名中共黨員。

報導說，這名受僱於印度駐上海領事館的中共黨員，從2014年到2017年在印度駐上海領事館工作3年。

此外，消息人士說，比對被外洩的中共分支機構資料庫發現，至少有7個中共分支機構與印度有連結，共有91名中共黨員。

根據比對，這些與印度有連結的中共分支機構包括上海電廠工程公司印度項目中共黨支部委員會、印度研究院（India Research Institute）聯合黨支部及管理黨支部、城市印度第十工廠（City India Tenth Factory）黨支部、中共上海城市建設國際工程公司印度區域中心黨支部委員會、中共上海啤酒印度黨支部委員會及印度銷售部黨支部。

對這些與印度有連結的中共分支機構與中共黨中央的隸屬與關係，還有中國招聘公司為外國領事館提供招聘人員服務時僱用中共黨員產生的問題，中國駐印度大使館沒有正面回應，僅發表聲明稱，中共黨員人數超過9000萬人，都是全心全意為人民服務的普通人，有什麼可怕？把超過9000萬的中共黨員視為間諜實在可笑。

專門研究中國問題的印度喜夫納達大學（Shiv Nadar University）國際關係與治理系副教授鄭嘉賓（Jabin T. Jacob）說，在中國，每個機構都有黨委，一黨專政國家就是這樣運作。

鄭嘉賓指出，雖說指控所有中共黨員都參與間諜活動是不正確的，但作為黨員，他們還肩負其他任務，必須在各地充當黨的眼睛和耳朵。在中國入黨並不容易，必須對黨的忠誠度很高。

(中央社)