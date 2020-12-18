台灣第一名模林志玲去年6月閃嫁日本老公Akira，11月在台南舉行婚禮後就減少出席活動，今(18日)她在台現身名錶活動，被問消失的一年常被傳整形，她坦言其實是自己不太會用濾鏡，「我知道以後不能亂用，因為姊夫都說看起來很好看」，笑指都因為另一半的誇獎才被傳整形。

身為人妻的林志玲今以一襲黑色爆乳鏤空禮服性感現身，招牌東西半球呼之欲出，先前她曬照片摸著喉嚨，被主持人黃子佼虧：「喉嚨還好嗎？」並提醒林志玲拍照不能亂摸，摸喉嚨大家會以為喉嚨不舒服，摸肚子大家就會狂猜是否有喜。

林志玲喊話希望可以早日懷孕成功。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

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受訪時林志玲透露，今天才出關隔離，今年的聖誕節在台灣有公益活動，確定無法和老公Akira一起過節，跨年前會回日本，問是否準備好聖誕禮物？林志玲則說會將廠商贈送的錶送給老公，等相聚時再一起過節，又問她拚生進度？林志玲無奈回：「已經在計畫很久了，不知道小天使是不是還在排隊，希望趕快報名來我這邊」。

林志玲無奈表示以後不會亂用濾鏡。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

林志玲透露，之前在日本因為疫情幾乎都在家裡，偶爾會去公園或超市，享受平淡生活，她也自嘲現在作息穩定、正常吃三餐，因此有點長肉，後來就告訴自己胖瘦不重要，現在這時期免疫力最重要，笑說：「我們就不要這麼計較了，好不好，因為我不可能再瘦了，今天為了見你們我已經很努力（減肥）了。」

林志玲也表示，2020年因為疫情大家都過得很困難，包括生命的流逝，加上大家要重新適應新的生活模式和人際關係，她希望透過這些改變大家能找到生命中的堅強，並了解哪些事是人生中應該重視或珍惜的，也感慨說：「今年雖然世界動盪很大，但台灣我們是幸福的」。

(中時新聞網)