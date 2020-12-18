湧盛(2249)董事長萬正在指出，今年8月起美國客戶訂單需求大增，目前手上訂單全滿，在手訂單金額達2000萬美金，訂單能見度到明年6月，明年表現會比今年好。公司預計規畫明年上半年送件，下半年轉上櫃。

湧盛主要以汽車空調壓縮機與熱交換器（水箱、冷凝器、Inter-Cooler）開發、製造及銷售為主，不但是全台唯一車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商。

湧盛是全球業界少數同時擁有OE件（原廠件）、經銷AM件（副廠件）及自製AM件的廠商，產品機種超過3000項。該公司所銷售的汽車空調壓縮機佔全國出口量95.41％，主要裝載於BENZ、BMW、AUDI、PORSCHE、VOLKSWAGEN、VOLVO等知名品牌車款。

公司今年受到疫情影響，上半年營收10.1億元，稅後淨利0.65億元，每股盈餘3.22元。累計前11月營收16.45億元，年減20.45％。

湧盛今年第二結構平台產品已開發完成並投入小批量生產，明年將擴大產量，此外，公司也準備投入第三種結構平台產品的研發，未來可使自製產品的覆蓋率更加完善，提升市佔率及獲利能力。

市面上的壓縮機大約可分成四款結構，每款結構可做出上千種不同的壓縮機型，而提高產品自製率一直是公司的目標，上半年自製率已達25％，上半年毛利率14.39％，優於去年同期13.62％。

萬正在指出，8月起歐美客戶拉貨力道強勁，反映在9月以後的營收，11月營收站上2億元，年增88.97％，第4季營收可望優於去年同期。目前雖然產能全滿，以往1月有過年因素，客戶提前拉貨，單月營收會是年度最高峰，但目前受到海運缺櫃，將攸關明年1月營收能否再創單月新高。近期台幣持續升值，公司也採取避險，希望降緩匯率因素，2021年獲利能再衝高峰。

(時報資訊)