台中市長盧秀燕日前與AIT處長酈英傑會面，當面表達拒絕萊豬立場，遭行政院長蘇貞昌批，不要因為個人情形，破壞國人多年努力的台美關係。對此，台北市議員徐巧芯直言，蘇貞昌完全是把台灣的外交關係的「手段」與「目標」本末倒置，成為執政黨鞏固權力的基礎。

「蘇貞昌院長，你醒醒好嗎？」徐巧芯直言，蘇貞昌完全把台灣外交官西的手段與目標本末倒置，我們希望提升中華民國的對外關係，是希望台灣人有更多的選擇權，有更好的生活空間，所以提升台灣人的權益是目標，台美關係加強是手段。

徐巧芯表示，不管是全部拒絕進口，或者至少不要讓台灣人常吃卻殘留較多的內臟進口，甚至在管理上可以全面查廠、標示每一批豬肉是否含有萊克多巴胺，讓人民有選擇的權利。但政府所謂經營已久的台美關係，卻是上述的任何一件事都做不到。甚至連向美方理直氣和的表達台灣民意調查的結果都不行。

徐巧芯直言，所謂的台美關係，對民進黨來說是想要的結果，而進口萊克多巴胺豬肉則是手段，台灣人民的食安健康，則不在考量範圍之內。外交的意義已經被本末倒置，成為執政黨鞏固權力的基礎，而非替人民之福設想。

徐巧芯痛批，現在竟然還倒過頭來批評反應民眾意見的地方首長，是破壞國人的共同努力？政府為了護航萊豬議題，不斷找市井小民開刀，跟台灣人民作對。

徐巧芯表示，從皇家傳承牛肉麵、信功肉品、蘇偉碩醫師等，只要你敢跟我有不一樣的聲音，我就透過公權力查你水表，讓你跟其他人再也不敢多說一句，經營外交關係是為了讓台灣人民生活更好，有更多的談判籌碼守護民眾，而不是犧牲全國人民的食安以鞏固少數人的政治權力。

(中時 )