美國總統當選人拜登構築對抗氣候變遷及捍衛環境的團隊，任命北卡羅來納州最高環境監管官員黎根為環境保護署署長、任命民主黨籍聯邦眾議員哈蘭為內政部長。

拜登政權交接團隊今天在聲明中宣布這兩項人事任命案。

路透社報導，任命案若獲得聯邦參議院同意，黎根（Michael Regan）將成為第一位非裔的美國環保署署長，而哈蘭（Deb Haaland）將是美國第一位原住民部長，拜登政府可望成為美國史上最多元的政府。

拜登就任後，將推動比現任總統川普更重視環保的政策，黎根與哈蘭會是其中的關鍵角色。其他與這項施政方針有關的官職還包括能源部長、運輸部長，以及白宮新設的國內氣候政策辦公室主任。

哈蘭曾說，她會試圖在聯邦土地上擴大生產再生能源以對抗氣候變遷，並扭轉川普重視化石燃料產量的政策。

拜登在聲明中表示：「這個傑出、經過檢驗且具開創性的團隊，會從第一天起，就以植基於科學和公平性的全國統一因應措施，準備好對抗氣候變遷帶來的存亡威脅。」

拜登的目標是在2050年之前，讓美國的溫室氣體排放量達到淨零（net-zero），即溫室氣體排放量可與回收量相抵銷。美國是全球溫室氣體排放量僅次於中國的國家，因此這曾被視為不可能達成的任務，必須徹底檢視美國經濟的重點產業，包括汽車、貨車、飛機、發電廠、農場及建築等。

川普任內帶著美國退出巴黎氣候協定，同時放寬或廢止政府認為不利經濟的氣候法規，而拜登對氣候變遷議題的關注，凸顯美國政策將出現劇烈轉變。

(中央社)