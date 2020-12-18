由穀保家商組成的新北藍隊是前2屆冠軍，此屆新北富邦U18棒球邀請賽4強賽遇上花蓮縣（玉里高中）差點無緣拚三連霸，新北藍今日打擊發揮不佳，還一度被花蓮縣逆轉，最後在延長賽才掌握花蓮縣失誤以4比3險勝，連3年闖進冠軍戰，總教練周宗志賽後也談言自己有點小緊張。

此戰新北藍與花蓮縣呈現投手戰，雙方投手沈家羲、陳煜茗表現都相當有壓制力，新北藍僅在第3局有得分，周委宏靠野選上壘後，第四棒楊正宇從花蓮先發投手陳煜茗手中敲出二壘打，帶有1分打點，新北藍得分先開張。

而花蓮縣直到7局上半才有回應，2人出局後王皓藍、田陽昇樺連續安打，接著林子辰再敲內野安打，花蓮縣取得滿壘好機會，此時輪到前2打席都敲安的張宇辰，新北市立即更換投手，由王牌左投林昱珉登板，結果投第一球就被張宇辰敲出中外野安打，花蓮縣一舉跑回2分逆轉，為2比1。

9局下新北藍有一線生機，一、二壘有人，宋嘉翔敲出滾地球，原本可抓雙殺的守備但一壘手發生失誤，新北藍將分數追平成2比2，雙方進入延長賽。

10局啟用突破僵局制，新北藍仍派林昱珉上場，一二壘有人情況，林子宸敲安攻下寶貴第3分。下半局新北藍先靠短打攻佔滿壘，黃劼希內野安打將分數追平，花蓮縣選擇換投陳子昕，周委宏敲出再見安打，新北市以4比3贏得勝利。

新北藍隊在延長賽擊敗花蓮縣，取得冠軍戰門票。（大會提供）

賽後新北藍總教練周宗志坦言此戰全隊打擊沒有發揮，「今天是自己沒有掌握好，印象中沒有幾次被三振（共2次），打得不錯的最後都落在守備範圍，不過不會在意飛球被接殺，會看更重打擊過程有沒有擊中球心。」

此戰新北藍隊前8局僅有5支零星安打，直到第9局才漸漸打開來，10局下靠周委宏再見安取得冠軍戰門票，周宗志則表示周委宏是早就該當英雄的角色，「他自己得失心還有些重，畢竟三年級想要打好去選秀，如果打不好會影響到心情。」周宗志認為周委宏的打擊在同屆選手中算是突出的，不過游擊守備還需要加強，外界評價周委宏是高中最好游擊手，周宗志則語帶保留，「打擊沒問題，但守備有些過譽了。」

(中時 )