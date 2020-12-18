整個12月你是否都沈浸在濃濃的聖誕氛圍中呢？今年因為疫情，或許不少人與家人、朋友歡慶聖誕佳節的活動都受到部分限制，除了得加上口罩、量體溫等防疫措施外，慶祝的規模可能也受到影響。不過不用太過擔心，LINE為使用者送上了繽紛的聖誕節聊天室特效，輸入三個關鍵字可以順利啟用囉！

根據LINE Blog說明，手機平台（iOS / Android）用戶，在台灣時間2020年12月17日至2020年12月26日8:00期間，輸入「耶誕、禮物、Xmas」任一組關鍵字（大小寫不限)，熊大、兔兔，與莎莉三位特別嘉賓就會乘著耶誕花圈，現身在聊天室與大家見面！電腦版也可支援，適用時間是台灣時間 2020年12月17日至2020年12月28日11:00。更新至LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)、LINE電腦版 5.19.0以上，都可以體驗。如果在活動時間內無法成功召喚聊天室特效，可以嘗試將LINE先行關閉再重新啟動，或試著更新到最新版本。

此外，LINE也預告，可觸發聖誕節聊天室特效的同一組關鍵字（耶誕、禮物、Xmas），在2020年12月23日23:00，至2020年12月26日8:00期間，在手機平台上將會轉為下雪特效。電腦版則是2020年12月25日10:00，至2020年12月28日11:00期間可以顯示！效果不同但是都能呈現滿滿的聖誕氛圍唷！無論你與親朋好友相隔多遠，為他送上最貼心的聖誕祝福吧！

(科技)