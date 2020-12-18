資金滿溢無處去，央行17日第四季理事會決議利率續凍，金融機構搶著把閒置資金丟進公部門，中央銀行今（18）日代財政部標售350億元的91天期國庫券，決標貼現率今年來第三度下滑，今天來到0.178％，不僅創逾十年新低紀錄，較今年標售最高利率3月2日的0.47％，也是新冠疫情第一次在兩岸衝高時，相差了近30個基本點（1bp=0.01個百分點），且與364天期國庫券上周（12/14）決標利率0.173％，僅相差0.5個基本點，反映出疫情期間寬鬆貨幣的結果，使得融借利率不管天期長期，通通只有更低、沒有最低。

央行公布91天期國庫券標售，參與競標的金融機構並未因為年底資金需求高峰，而明顯縮手，仍舊吸引976億元資金進場搶標，投標倍數2.79倍，雖然倍數不如9月間的4.55倍超高記錄，但是將近半年沒有參與投標的保險業，這次再度出手，標走近30億元的額度，國庫券市場霸主的銀行業僅拿到九成多，約320億元。

(工商 )