受到新冠疫情影響，國境遲遲未開，也讓國內不少旅行社傳出組織精簡、裁員的消息，專營客製化旅遊電商「MyTaiwanTour」飛亞旅行社，與創意整合行銷公司「讓世界愛上台灣」逆向操作耗時六個月共同推出全新平台「匠生活」，深耕臺灣旅遊市場，立志做出旅遊新典範。

甫完成正濱漁港光雕，創造居民與觀光共生典範，「讓世界愛上台灣」總監楊景棠表示，許多人都在批評台灣旅遊環境不好，這幾年業界更是惡性削價競爭，擔心國境開放後，旅客出國後再也回不來，「總在想能做點甚麼去提升產業良性競爭，如果說台灣最美的風景是人，我們就把台灣人變成最美的風景」。因此與跟旅遊電商合作打造旅遊的全新可能，以「匠人精神」為旅遊主題來規劃打造平台，握著這樣的想像，找到身懷絕技不同領域的國寶老師，希望可以透過分享、對話、體驗，讓更多人能認識台灣的美好。

三代傳承李宗勳匠人手工榻榻米製作。（匠生活提供）

匠生活平台用旅遊方式將文化傳承。圖為在地匠人謝宜哲手工柴燒古法醬油製作。（匠生活提供）

楊景棠指出，將持續挖掘屬於台灣的元素，秉持精緻與深度路線，擺脫廉價國旅宿命，這也是大家現在對台灣旅遊環境的期望與共識，第一波上線推出16種不同的體驗，像是跟著國寶級畫師顏振發學手繪早期台灣的電影院的版畫，用古法手工去柴燒醬油，與傳承三代的手工榻榻米匠人身邊一同了解製作，要在疫情期間打造「文化精緻旅遊」， 讓世界愛上台灣前，要先讓台灣愛上台灣。

花了半年時間準備，匠生活平台嚴選文化體驗行程

飛亞旅行社創辦人吳昭輝表示，說服原本在專心做作品的匠人們開放體驗後，其實有一大段路要走，第一步我們先跟匠人達成共識，願意將自己的專業開放體驗，接著我們導入體驗優化機制，站在旅客角度去實際檢視，從商品平台購買過程流不流暢，一直到現場有沒有停車位，內部空間的動線、明亮程度、是否通風、雨備、廁所乾淨程度、體驗的材料是不是完備。也依據場域限制及現場解說能量跟匠人一起設計最佳的體驗人數，去確保旅客的期待跟我們是一樣的。

吳昭輝指出，現在旅遊趨勢，國旅環境只有1成4願意跟團，所以才去開發兩個小時或是三個小時的體驗元件，而不是直接開發兩天一夜、三天兩夜的行程，先前電商平台調查指出有64％的台灣受訪者，對探索世界展現出比以往更強烈的渴望，深度而獨特性的體驗，更是現在國人最喜歡的旅遊元素。

創造旅遊新典範，留給世界旅人認識台灣的理由

飛亞旅行社攜手「讓世界愛上台灣」一起打造深度精緻體驗的電商平台，楊景棠說，我們的旅遊市場競爭對手是全世界，要趁疫情期間給遊客留在台灣觀光的理由，台灣這次如果不好好轉型觀光產業，將錯失與世界接軌的機會。楊景棠補充，未來我們會陸續持續優化體驗的內容。讓參與的遊客有最棒的回憶。最重要的是在各地的匠人們，都是我們很重要的夥伴，一起將文化傳承跟旅遊體驗這件事成真，去創造旅遊新典範。

(中時 )