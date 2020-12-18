今天是國際移民日，也是台灣的移民節，蔡英文總統今在臉書表示，她要謝謝新住民朋友豐富了台灣的文化！「謝謝新住民朋友，願意成為我們的一分子。台灣有你真好」。

她說，昨天和幾位新住民姊妹聚會，她們分享來自東南亞的點心，這些點心，運用了香蘭、椰糖、蝶豆花、越南白咖啡等食材，都有獨特的滋味，也讓台灣的美食文化變得更精采了。

總統說，這幾年我走訪各縣市，常遇到很多認真又有才華的新住民朋友，他們來到台灣，成為了台灣人，也成為家庭和產業的中堅，讓社會越來越多元、茁壯。她除了感謝，也在政策上積極努力，保障新住民的權益、重視新住民子女的教育。

12月18日為聯合國訂定的「國際移民日」，內政部也將此日訂為「台灣移民節」，民進黨婦女部也推出移民節祝賀影片，今年民進黨中央黨部婦女部邀請7位來台多年的新住民拍攝祝賀移民節影片，也特別找來蔡英文總統親自「獻聲」，向所有在台灣生活的新住民朋友表達感謝。

婦女部指出，祝賀影片中邀請來自越南、泰國、印尼、緬甸、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞的7位新住民姊妹，勇敢自信的說出「我是台灣人」，表達對台灣這個「新故鄉」的認同及歸屬。蔡英文總統更以溫柔的語調說出「謝謝你們來到台灣、愛著台灣，因為有你，台灣更好了。祝大家移民節快樂。」，感謝每位在台灣深耕努力的新住民朋友。

婦女部表示民進黨於2017年在中央黨部成立「新住民事務委員會」，邀請來自不同國家的新住民擔任委員，積極邀請新住民參與議題討論及政策制定，以此鼓勵新住民姊妹參與公共事務及政黨活動。

婦女部強調，除新住民事務委員會外，由婦女部主要負責新住民組織規劃，透過多元且多樣的方式持續與各縣市新住民姊妹互動交流，2020年大選於全台19個縣市成立小英新住民姊妹後援會，號召新住民支持民進黨，並於今年疫情稍緩後，舉辦17場全台巡迴新住民組織座談暨活動，藉此持續與各縣市新住民姊妹成員深度交流。

(中時 )