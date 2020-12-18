明泰(3380)今(18)日宣布，攜手交通大學共組5G專網國家隊，明泰提供將5G專網射頻解決方案，結合交通大學研發的5G核心網free5GC，計畫在交通大學光復校區做為應用場域，提供智慧醫療、智慧安防、智慧巡檢及智慧展演等各項5G垂直應用演示。

明泰總經理林裕欽表示，明泰在國內外的5G專網實驗場域已經累積不少經驗，而這些合作都是基於商業模式運作，但是為了響應政府5G專網國家隊的號召，明泰這次與交大的跨領域合作純粹是站在國家產業發展的基礎點上，希望拋磚引玉可以吸引更多國內廠商響應，讓台灣的5G產業可以攜手走上國際市場，雖然明泰有端到端的專網解決方案，但是也不排斥與更多國內廠商合作，眾志成城團結力量大，複製國內5G專網成功解決方案配合國家政策整套輸出，協助發掘更有效率的新商業模式。

交通大學代理校長陳信宏表示free5GC為交大所開發的全世界第一套完全依照國際標準的開放原始碼5G核心網路，任何一個依照標準而開發的5G基地台或手機皆能與之對接使用。free5GC有著極高的商用價值，特別在為客戶量身打造客製化、在地化的5G專網上提供一個非常好的5G核心網路方案。陳志成教授表示，未來本團隊將繼續以開源軟體為基礎，攜手國內外廠商，為海內外的工廠、醫院、交通樞紐等打造客製化、在地化的5G專網服務，打破少數國際大廠壟斷的模式，為國內網通廠商開創嶄新的一片天地，建立全新的5G生態系。

在經濟部「5G邁大步、專網引新機」的號召下，明泰瞄準5G專網的新應用契機，打造通訊技術與服務及應用場域「一條龍模式」，以客製化服務，建立切入5G專網的優勢，投入5G企業專網國產產業生態系建置，實現「5G設備，台灣製造」的理想，抓穩5G專網的產業新機會。

(時報資訊)