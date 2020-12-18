中國大陸加速推動國內晶片自主，宣布將28奈米以下半導體業最高10年免徵企業所得稅措施，提前追溯至今年元旦起適用。投顧法人預期，此舉對IC設計族群未來價格競爭影響較高，對生產端的晶圓代工及封測業影響程度較低。

封測族群今（18）日普跌，以華泰(2329)開高後震盪走揚逾2％、台星科(3265)開高後持穩盤上較強，龍頭日月光投控(3711)持平開出後於平盤微幅震盪，頎邦(6147)開高後震盪小跌。京元電(2449)及同欣電(6271)開低走跌逾2.5％，表現偏弱。

中國大陸國務院8月初公布，引進28奈米以下、且營運逾15年的半導體業，可享有最高10年免徵企業所得稅優惠。中國大陸財政部17日進一步公告，將優惠適用措施提前追溯至今年元旦起，以鼓勵加速推動國內晶片自主生產。

投顧法人認為，中國大陸現階段IC設計競爭力優於封測、再優於晶圓代工，預期對IC設計族群未來價格競爭影響程度較高。至於生產端的晶圓代工與封測業，由於目前兩岸業者彼此多不在同一技術水平下競爭，因此影響程度較低。

在IC設計業者中，投顧法人認為，由於華為海思受到美國禁令限制，因此在高階手機晶片部分，聯發科(2454)不致於受到直接影響，但對於周邊、電源管理、驅動IC、指紋辨識、觸控、LED驅動晶片及微處理器（MCU）等，則可能面臨較高的價格競爭壓力。

考量生產端的封測業受影響程度較低，且聯發科後段封測需求持續成長，投顧法人持續看好頎邦及矽格(6257)營運後市，均維持「買進」評等，目標價分別為74元及50元。

(時報資訊)