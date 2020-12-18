凱撒衛(1817)邁入35周年，未來將搶攻國內新建案市場，目標3年內新建案營收占比大幅提高至4成，目前是越南前二大衛浴品牌，新設立越南櫥櫃廠將加速拓展越南櫥櫃市占率。

今年雖然有疫情的干擾，不過，台灣因疫情控制得好，市場所受影響較小，凱撒衛前三季營收與獲利仍較去年同期成長，樂觀看待Q4與明年農曆年營收表現。在越南凱撒方面，疫情影響較大，許多零售店面暫停營業，影響營收表現。

後疫情時代，凱撒將開發一系列抗疫產品，加強與消費者溝通，同時為更凸顯產品差異化價值，整合線上線下通路，8月新成立「凱撒廚衛生活館」，搶攻網購衛浴市場商機。

凱撒今年嶄新推出玻尿酸美容花灑和微米氣泡花灑，洗澡同時也呵護清潔肌膚，凱撒衛指出，使用最新的3D釋放技術，確保美容因子均勻且穩定的釋放至水中，嶄新推出玻尿酸美容花灑，讓保濕、潤澤、除氯效果一次擁有。微米氣泡花灑則是透過比毛孔還細小的微米氣泡，自然滲透到肌膚各個角落，讓肌膚保水保濕加倍，同時因帶負離子，能深層清潔帶走髒污，呵護幼嫩肌膚。

(時報資訊)