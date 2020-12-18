台北環南中繼市場消防設備遭誤觸，市場內充斥白色泡沫，受災攤高達17家。（北市市場處提供／吳康瑋台北傳真）

北市環南中繼市場驚傳在18日夜間發生一起消防泡沫手動啟動裝置遭人為啟動事件，導致該區域17個攤位遭撒滿白沫，北市市場處科長何相慶透露，環南中繼市場，現場受害範圍達17攤，第一時間確認由人為因素造成，現場物管公司已第一時間掌握情況，並於上午復原。

市場處指出，肇事攤商身份仍待後續繼續釐清，並協助受損攤商向肇事者求償，市場處為維護市場消防安全，市府依照各類場所消防安全設備設置標準，在臺北市公有環南中繼市場消防泡沫手動啟動裝置，其高度距樓地板面在零點八公尺以上一點五公尺以下，其設置均符合消防法規規範。

市場處表示，環南中繼市場於18日凌晨2時獲報，漁產區域之消防泡沫手動啟動裝置遭人為啟動事件，導致該區域17個攤位泡沫噴灑，波及攤商設施設備，市場處現場機電人員於第一時間關閉泡沫機組裝置，清潔人員及攤商立即清理泡沫現場並於當日上午6點已恢復該區域17個攤位營業，將攤商財務損失降至最低。

何相慶表示，該處原本就已配備透明盒蓋，避免被誤觸，市場處為避免類似情況再次發生，也將持續宣導攤商消防相關裝置使用方式。

(中時 )