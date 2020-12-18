南投縣一名60歲李姓男子，13日晚間在埔里鎮上的KTV聚會唱歌，疑似酒後猥褻1名年約5歲女童，女童親屬發現後，氣憤毆打李男至重傷送醫，16日李男傷重不治；李男家屬則否認李男有猥褻行為，卻無故被痛毆致死，兩方說詞差異大，南投地檢署擴大偵辦中。18日上午投檢解剖李男遺體釐清其死因。

解剖後南投地檢主任檢察官吳錦龍召開記者會表示，李男外觀有頭皮挫傷、胸部挫傷、牙齒斷裂、頭皮皮下出血等多處重傷，解剖後發現兩側肋骨骨折，死因仍有待法醫判定。

而女童遭猥褻的妨害性自主案件部分，投檢表示檢察官第一時間接獲通報就立即指揮警方保全證據，包括DNA的採取、現場錄音帶保全及查扣相關物證，並以最速件指示警方送驗，以釐清真相。

考量死亡案與妨害性自主案兩案相互關聯，事涉死亡案被告2人的犯案動機，因此，縱使被害人已死亡，投檢仍一併調查，希望盡速還原真相。

(中時 )