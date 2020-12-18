海軍首艘沱江級艦日前下水，蔡英文總統宣示同款艦預計到2023年底將完成6艘。國民黨立委馬文君痛批，蔡英文「降旨」後，海軍要以「四倍速趕工造艦」，但明年度預算已出現缺口，後年與大後年短差可能更加惡化，不解國防部要從哪裡擠出經費？又會排擠到什麼軍事投資？

蔡英文總統於12月15日主持海軍首艘沱江艦下水典禮，當天蔡英文在臉書宣布，沱江艦後續艦將提前至2023年完成6艘，國民黨立委馬文君質疑，這個進度與海軍原本規劃在在2025年完成3艘，出現重大歧異。隨後，海軍在12月16日發新聞稿說，將修訂於112年完成6艘建造，快速提升防衛戰力。

馬文君痛批，原本5年造3艘，「秒變」3年造6艘，海軍說是「鑒於敵情威脅劇增」，但在蔡英文臉書發布前，海軍隻字未提「敵情威脅劇增」，難道蔡英文憑空「降旨」之後，一夕之間，敵情威脅馬上「劇增」？她痛批國防部罔顧專業，迎合上意。

馬文君指出，「時間砍半」還要「加倍出貨」，等於是要海軍以目前的「四倍速」造艦。

她進一步質疑建造船艦的預算何來，依國防部預算書規畫，明年度應付款的重大軍購案，額度將比今年度多出476億元。但行政院核給國防部明年度預算，只比今年度增加88億，還有388億的缺口，國防部次長張哲平12日更在立院公開承認，2022年到2023年才是軍購付款高峰期。

她接著說，換句話說，明年預算已經有缺口，後年與大後年短差可能更加惡化，結果現在憑空又多了筆蔡英文「欽定」趕工造艦的聖旨，這要國防部再從哪裡擠出經費？又會排擠其他什麼軍事投資？

馬文君表示，國軍平日開口閉口「十年建軍構想」，「五年兵力整建計畫」，結果通通抵不過蔡總統一篇臉書貼文，如此見風轉舵，罔顧專業，往後這些計畫到底還算不算數？

(中時 )