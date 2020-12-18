各國正準備配發數億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中部分須儲存在南極冬季般的極低溫環境，從事這種特殊包裝和運輸的企業，頓時成為股市投資的當紅炸子雞。

「紐約時報」報導，製藥和生物製劑全球外包解決方案供應商PCI Pharma Services等高度專業公司現在需求正夯，向來只中意交投熱絡、潛在獲利高目標的華爾街正蜂擁進場，分食這塊市場大餅。

投資人早已開始搶購莫德納（Moderna）生物技術公司及輝瑞藥廠（Pfizer）等疫苗製造商的股票。輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗已於14日在美國推出，且須存放在攝氏負70度的極低溫環境。

私募股權公司和有錢投資人也買進PCI Pharma等較小型企業的股票。PCI Pharma的冷凍處理業務在配發COVID-19疫苗上扮演關鍵角色。

直到最近，針對藥品溫度控制儲存和運輸的「冷鍊」業務，在醫療照護產業中相對受到漠視。這種為了保存動物源細胞和組織而必須在冷藏條件下運輸的技術，自1950年代就已開始應用；過去10年間，有關癌症研究的某些突破，進一步提升了冷鍊運輸的需求。

如今，病毒的出現，以及用來對抗病毒的疫苗，吸引了各界對冷鍊運輸系統新一波的關注。

今年10月，私募股權投資巨擘黑石集團（Blackstone）對Cryoport投資了2.75億美元，這家公司擅長在低溫條件下運輸敏感性醫療物料。

投資人也看好生產飲料溫度控制杯的Ember公司，這家企業開發出一種內建全球定位系統（GPS）的冷藏醫療運輸箱，美國的強納斯兄弟樂團（Jonas Brothers ）兩名成員和美國職籃NBA籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）都是這家公司的股東。

(中央社)