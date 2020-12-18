毒品防制全國大型研討會首次移師高雄展覽館舉行，高雄地檢署攜手高市府毒品防制局及市立凱旋醫院18日上午共同舉辦「高雄領航2020毒品防制新作為網絡合作研討會暨多元處遇成果發表會」；高雄市長陳其邁強調，毒品防制工作必須接地氣、落實到地方，希望配合毒品危害防制條例第24條修正條文明年上路，高雄本土化處遇計畫經驗推展到全國。

陳其邁致詞表示，蔡英文總統強調，毒品問題是所有家長最關切的議題，反毒是政府的「第一要務」、「優先中的優先」，高市府在2018年成立了全國唯一的毒品防制局，以統整推動高市的毒品防制業務，代表高市對毒品防制的最高度重視，也宣示毒品防制是市政要務。

法務部長蔡清祥說，高市首率反毒專屬局處毒品防制局，高雄地檢署也是第一個與毒防局合作的檢察機關，毒品危害防制條例第24條修法通過，賦予緩起訴更多元處遇模式，他希望地檢署能夠負起責任，對於機構外的處遇，尤其送地檢署的案件，能夠用緩起訴、戒癮治療的方式，關心曾染上毒癮的收容人、受刑人或被告。

毒防研討會開幕前，還由前副總統陳健仁事先錄製反毒宣言影片，做為開幕神秘嘉賓，毒防局長林瑩蓉表示，前副總統陳建仁是流行病學及公衛專家，也是在SARS及今年COVID-19扮演抗疫的重要指導者，更具崇高宗教人格，是擔任反毒代言的最佳人選。

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(中時 )