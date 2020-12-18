金光黨3人行日前在大甲以「有錢的傻子」詐騙手法，一搭一唱慫恿84歲李姓婦人掏出1萬元、金戒指4只，然後趁機調包成阿薩姆奶茶，李婦返家打開後才知被騙，損失價值約7萬多元。大甲警分局循線在豐原逮捕正在尋找下手目標的蔡、陸、劉等1男2女，全案訊後依《詐欺罪》、《偽造特種文書罪》移送法辦。

台中市大甲警分局表示，該「金光黨」為3人作案，由60歲蔡男駕駛懸掛偽造車牌小客車，搭載佯裝「有錢傻子」48歲陸女，及施展話術67歲劉女，日前在轄區內向李婦騙財。

該詐騙集團以傻子身懷4疊現金會將錢亂花為由，慫恿李婦拿出1萬元、金戒指4只，然後趁機偷天換日，換成鋁箔包裝阿薩姆奶茶，李婦回家打開後驚覺被騙，共計損失價值約7萬4842元。

大甲警分局偵查隊成立專案小組積極追緝該車行蹤，循線在豐原地區發現車輛徘徊，研判在找尋下手目標，遂駕車跟監尾隨，立刻於圓環北路附近攔查，當場起獲查扣調包的詐騙工具等贓證物，全案訊後將3人依《詐欺罪》、《偽造特種文書罪》移送法辦。

大甲警分局長李建興呼籲，金光黨大多鎖定老人或或教育程度較低者下手，以「同情心」、「貪心」或「人性弱點」進行詐財。春節將屆，民眾應主動提醒家中長者，提、領款要注意安全，小心提防陌生人搭訕，勿因一時貪心而痛失鉅款。

(中時 )