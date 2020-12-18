基隆市仁五路精一路口地下自來水管線爆管事件，導致整個路口有大量水源湧出，蔓延至一旁騎樓，水公司雖已關閉制水閥，但原本預計18日下午修復，卻因來往車輛眾多，恐怕延遲至下午6點才能完工，粗估最少影響約5000戶用水。

基隆市議員童子瑋表示，警方昨晚間巡邏時發現這處交叉路口噴出水柱，隨即派員封鎖現場實施警戒並疏導交通，以免發生危險，自己也同時通知台灣自來水公司第一區管理處派員前來處理，但因白天也仍在下大雨，搶修工程恐怕會延後至下午6點才完成。

童子瑋表示，市區許多店家和住戶勢必面臨停水，並造成嚴重不便，水公司雖連夜搶修，但工時仍須至下午6點才會完成，他強烈要求自來水公司盡快恢復供水，以免傍晚時分用水量的高峰再受影響。

自來水公司第一區管理處指出，仁五路與精一路口的600公釐管線昨天晚間9時30分破管，水公司昨晚已先派員赴現場關閉制水閥，承包商已立即進場搶修，目前廠商承諾在晚上6點前完成修復，粗估影響約5000户用水。

(中時 )