「北平逸仙樓」是老饕聚餐首選的30年老字號北平菜餐廳，在疫情不斷下仍看好市場，開創新品牌「小逸仙食堂」並進駐人潮眾多的北車。小逸仙食堂以道地川菜與價格平易近人為品牌核心，將麻辣鮮香、百菜百味的川菜精神，毫無保留的呈現給饕客們。除餐點精緻平價CP值高外，小逸仙食堂還端出台灣較為少見的道地川菜「香辣豆花牛」作為店內主推招牌必點菜色之一，讓不少逸仙樓的老饕客都紛紛想嚐鮮。

小逸仙食堂全新開幕於人流眾多的微風台北車站2樓美食區，其店內招牌必點菜有「夫妻肺片」牛肚滷至入味有嚼勁且嚐得到花生香氣、「川味口水雞」雞肉滑嫩爽口配上潑辣奔放的紅油，味覺層次豐富、「紅油水煮牛」看似火辣，實則微辣有味，牛肉香嫩多汁搭上白菜與豆芽菜更是順口、「招牌酸菜魚」酸菜味四溢飄香，湯汁酸甜開胃可以單喝不重口，魚肉軟嫩多汁、「紅油水煮魚片」湯汁鮮辣過癮魚片入口飄香使人欲罷不能、「香辣豆花牛」被評為四川人的最愛，是台灣川菜餐廳較少出現的餐點，以花椒、胡椒、辣椒為基本調料，經由醃製、煸香、爆炒最後收尾，鮮辣的牛肉搭上滑嫩的豆花，白飯淋上香麻帶辣的醬汁，更是下飯的令人忍不住一次吃三碗！

川味口水雞(左上起)、夫妻肺片、紅油水煮魚、酸菜魚(左下起)、雙椒催淚蛋、辣子雞丁吃出川菜魂。(圖/品牌提供)

無畏2020年疫情影響，高CP值的「小逸仙食堂」除了端出夠味的道地川菜，開幕期間還推出好康三重優惠活動。第一重優惠，即日起至12月31日，凡來店消費滿$288元即贈「炸銀絲卷」每人一份，滿$888元再加贈「百元折價券」乙張；第二重優惠，即日起至12月28日，於小逸仙食堂Facebook粉絲團按讚加留言，即可參加「微風獨家雙人餐免費吃」抽獎活動，將抽出三組價值$988元的雙人餐；第三重優惠，即日起至12月18日，按讚小逸仙食堂Facebook粉絲團和給予評價，「酸辣土豆絲」加價購只要$1元！難得一見的超大手筆，就是要吸引老饕客們前來嚐嚐小逸仙食堂的「川菜魂」！

(中時新聞網)