振興三倍券使用期限至今年12月31日，店家可兌換至明年3月31日。迄今已超過2,324萬人領券，領用人數占符合領取資格者逾98％，提醒7、8月份於超商預訂，尚未領券者，及少數尚未領取的民眾，把握最後領用時間，至各地郵局領券，或綁定數位三倍券，搭配年底各店家推出優惠折抵及加碼活動進行消費！

振興三倍券自7月15日領用以來，為便利民眾領用，共開放三梯次於超商或三倍券官網預購，於選定之超商或超市領券，惟據目前統計，該三梯次完成預訂者尚有4,600人未完成領券，提醒民眾把握權益，於12月31日前，攜帶健保卡到全國各地「郵局」領取紙本券並使用完畢。

三倍券發行後，根據經濟部統計，7至10月零售業及百貨業等營收已顯著成長，甚或連續創下歷年同月新高，顯見三倍券確實有效提振國內消費市場，為促進各內需店家營收持續再創佳績，呼籲尚未領用或手邊還有三倍券之民眾，可搭配各店家推出之週年慶、聖誕慶典或年終優惠等活動，在年底前領用完畢，一起刺激消費、振興經濟！

此外，持有效台灣永久居留證之外籍人士，截至12月15日，已有6,180人、近約52.7％的人已領取，提醒符合領取資格尚未領取的外籍人士及民眾可攜帶健保卡（或永久居留證）及1,000元至郵局領取紙本三倍券，或上官網選擇綁定數位三倍券，就信用卡、電子票證及行動支付擇一使用，於年底前累積消費滿3,000元即可享回饋2,000元。

(工商 )