新竹一名邱姓男子闖入中橫管制區後失蹤40天，被上山打獵的楊姓獵人找到，撿回一命。邱男家屬曾對外懸賞50萬尋人獎金，邱家和楊男約好，將於今天當面交付這筆獎金。律師提醒，獎金視為所得，楊男若拿到這筆錢，可能面臨「繳稅」，應事先做好規劃。

「對於送出50萬元的家屬來說，給付原因是懸賞廣告，家屬不用繳贈與稅；對拿到獎金的獵人來說，他一下子多了50萬所得，有可能被國稅局列為收入，進而課所得稅。」

律師姚盈如指出，薪資、獎金、股票獲利都是所得，楊男或許不知道要報稅，但如果國稅局來追，他就得補繳。稅務人員表示，楊男也許本身有工作，本來就在繳稅；若50萬列入所得，等於總收入增加，一旦級距拉高，稅率也會不同。

楊男透露，他1年只上山打獵1次，沒想到這麼巧找到邱男。他原本不知道有懸賞獎金，真的拿到錢，會捐部分做公益，其餘的用來添購果園設備。

(中時新聞網)