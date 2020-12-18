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中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例新冠肺炎境外移入確定病例，均自美國入境。其中1人是女機師，日前去美國的途中，同行的同事有出現咳嗽症狀，且沒戴口罩，是可能的感染源，同行者都會安排採檢。截至目前，國內共累計759例確診案例。

指揮中心發言人莊人祥表示，案759為本國籍50多歲女性，為昨(17)日公布案752之家人，2人11月30日一同自美國搭機返台探親，12月2日入境後，至住處居家檢疫。因案752檢驗確診，衛生單位將案759列為接觸者，經進一步疫調，發現案759自12月4日起有喉嚨癢、咳嗽有痰症狀，且症狀持續未改善，故安排就醫採檢，於今日確診。案759搭機時間為發病前2日，因同班機前後2排座位旅客19人均已檢疫期滿，故列自主健康管理對象。

案760為本國籍30多歲女機師，因工作於12月12日前往美國，12月16日返台。個案入境後，至公司宿舍居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

莊人祥表示，經過調查，與案760同行前往美國的同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，是可能的感染源，其餘同行者皆有佩戴口罩。衛生單位目前已初步匡列9名接觸者，均為個案同行同事，將進一步安排採檢及疫調。

指揮中心統計，截至目前國內累計118,585例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含116,300例排除)，其中759例確診，分別為667例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、619人解除隔離、133人住院隔離中。

(中時新聞網)