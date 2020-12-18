新北藍（穀保）在4強賽遇上花蓮縣（玉里高中）打擊沒有發揮，前8局僅敲5支零星安打，直到延長賽才以4比3險勝，其中王牌左投林昱珉後援3.1局飆6K為此戰勝利投手，助球隊取得冠軍戰門票，他賽後笑說自己在場邊緊張到想上場代打。

新北藍隊打線沒串聯，前8局僅第3局靠四棒楊正宇敲安先馳得點，不過花蓮縣在7局反攻，滿壘情況新北藍換上林昱珉，不過第一球就被花蓮縣張宇辰敲安逆轉為2比1，接下來林昱珉回穩，主投3.1局只被敲2安，失1分非自責分，適時壓制花蓮縣，而新北藍在9下把握對手失誤追平，並在延長賽靠周委宏再見安贏得比賽，連3年闖進冠軍戰。

其中在10局林昱珉面對二、三壘危機時，連續送出2K化險為夷，適時止血讓新北藍有機會在下半局反攻，他賽後表示，「當時想著不能再失分了，盡量讓對手打不好，控球在邊邊角角，讓自己保持平常心，不會特別追求三振，如果硬要三振反而越容易有失投球。」

此戰新北藍隊打線發揮不佳，林昱珉在場邊看球也很緊張，「自己有點想上去打，刺激一下隊友。」林昱珉在今年玉山盃有上場代打，當時還敲下勝利打點，不過他笑說之前都是在亂打，退場後就被蔡董（蔡明堂）罵了。

林昱珉此戰用47球，明天冠軍戰考量到用球數，教練團不會再派他上場，因此在上場前林昱珉就做好準備，當作此屆賽事最後一戰盡力丟，「明天只會幫隊友應援。」

(中時 )