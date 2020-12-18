「埔里嘉年華玩轉馬路 花心思」本周末19日將結合聖誕節熱鬧展開，活動包括魅力踩街、特色市集、闖關集點與聖誕樹點燈儀式等，特別將場地選在演習林，促使民眾了解其歷史意義與河川保育問題，也利用機會活絡社區。

19日在埔里演習林，將延續去年的廣受好評的玩具聖誕樹概念，以一棟日式老屋為主題打造高5公尺、寬1．8公尺的「埔里DNA聖誕樹」，除了為即將到來的聖誕節增添節慶氣氛，也成為嘉年華當晚的最大亮點。

鎮內每年的傳統「魅力踩街」將從埔里行政園區集結，途經中正圓環、埔里轉運站，最後抵達埔里演習林，全長約1．5公里，吸引沿路遊客與居民目光；至於主會場演習林旁的街道規劃成大型兒童馬路遊戲場，讓道路成為孩子們的遊樂場，象徵埔里兒童友善環境的願景。

埔里鎮長廖志城表示，今年嘉年華不同往年，而是將活動場地選在演習林，除了喚醒鎮民了解該區域的歷史意義與環境保育的議題，也讓這個埔里居民共同記憶的地方再次活絡起來，展現活潑的風貌。也希望埔里鎮民和遊客們都可以一起來共襄盛舉這場屬於埔里的嘉年華活動，提昇山城友善觀光小鎮的形象。

(中時 )